13 января 2026 в 18:57

Косметолог раскрыла, что 67-летняя Мадонна сделала с лицом

Косметолог Капитонова: Мадонна вывела филлеры и сделала подтяжку лица

Мадонна Мадонна Фото: Alessandro Bremec/Keystone Press Agency/Global Look Press
Резкие изменения во внешности певицы Мадонны, на которые многие обратили внимание, связаны с тем, что звезда похудела и сделала ряд косметологических процедур, рассказала NEWS.ru косметолог Элина Капитонова. Также причиной специалист называет то, что артистка избавилась от филлеров.

Мадонна вывела филлеры, причем не только из лица, но и из губ, которые были подвергнуты гиперкоррекции. Она очень сильного похудела, это заметно, возможно, использовала «Оземпик» для этих целей. «Стройнее» стало и ее лицо, без филлеров, ушла отечность. Она уплотнила кожу с помощью аппаратных процедур, потому что дерма у нее гладкая и ровная, — объяснила Капитонова.

Косметолог допустила, что Мадонна делала подтяжку лица в 2023 году. Это выдают складки около козелков ушей, где могли делать разрезы, и большие мочки. По мнению специалиста, певица также сделала недавно эндоскопический лифтинг лба и поддерживает результат с помощью ботокса.

Ранее модель, блогер Анастасия Решетова призналась, что колет филлеры в губы с 18 лет. Контурную пластику лица она не делает и не рекомендует девушкам в молодом возрасте такие эксперименты.

