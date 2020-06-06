Кончаловский объяснил разницу между эротикой и порнографией

https://static.news.ru/photo/318ec800-a7cf-11ea-86c1-fa163e074e61_660.jpg Андрей Кончаловский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Советский и российский режиссёр Андрей Кончаловский в социальной сети Instagram объяснил различия между эротикой и порнографией. Мэтр специально для этого опубликовал кадр из своего фильма «Возлюбленные Марии».

По его словам, эротика — это описание или изображение сексуального смысла. Во время просмотра подобных эпизодов необходимо включать фантазию и воображение. Если человек читает откровенный текст, то он должен сопереживать и ощущать чувственное возбуждение.

Что касается порнографии, то откровенное зрелище сексуального акта действует в лоб на твоё восприятие и вызывает скорее животный интерес, убивающий творческое воображение, — написал Кончаловский.

Режиссёр назвал эротику искусством, а порнографию — эксплуатацией с целью заставить зрителя заплатить. И, как любая эксплуатация, она ведёт к опустошению.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Instagram появился архивный снимок актрисы Юлии Высоцкой с детьми от брака с режиссёром Андреем Кончаловским. Фото женщины с дочерью и сыном опубликовано на фанатской странице, посвящённой другой артистке — Татьяне Кравченко.