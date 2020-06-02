В Сети появилось редкое фото Юлии Высоцкой с детьми

В Instagram появился архивный снимок актрисы Юлии Высоцкой с детьми от брака с режиссёром Андреем Кончаловским.
Фото Высоцкой с дочерью и сыном опубликовано на фанатской странице, посвящённой другой актрисе — Татьяне Кравченко. Снимок, на котором счастливая мать обнимает детей, был сделан ещё до того, как дочь Высоцкой Мария попала в ДТП. Это произошло в 2013 году. С тех пор родители не выкладывают фотографии дочери и не говорят о состоянии её здоровья.
Марии сейчас 20 лет, её брат Пётр на четыре года младше.
Хозяйка посвящённого Кравченко фанатского аккаунта написала, что Высоцкая завела страницу с кулинарными рецептами, и призвала всех подписываться на неё.
Ранее, как передавал NEWS.ru, Высоцкая рассказала, что испытывает приступы паники и страха во время самоизоляции и пытается бороться с ними с помощью юмора.
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