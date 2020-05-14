Комики и актёры записали пародию на видео Галь Гадот для людей на карантине

https://static.news.ru/photo/57c55b1a-95fa-11ea-8ead-fa163e074e61_660.jpg Галь Гадот Фото: Hubert Boesl/dpa/Global Look Press

Американский комик Дэвид Кросс опубликовал видео, на котором собрал своих друзей среди актёров и юмористов, чтобы записать пародию на ролик израильской актрисы Галь Гадот. Вместе со своими друзьями среди знаменитостей она исполнила песню Imagine британского музыканта Джона Леннона, чтобы поддержать людей, находящихся на карантине из-за пандемии коронавируса.

Кросс и компания решили поместить в пародию ещё одну пародию и спели версию песни Майкла Джексона, исполненную комиком по имени «Странный Эл» Янкович. В 1983 он взял трек Beat It («Убегай»), переиначил её текст и назвал своё творение Eat It («Поешь»).

В записи ролика приняли участие множество артистов, среди которых — Брайан Крэнстон, Сара Сильверман, Боб Оденкёрк, Джек Блек и сам «Странный Эл». После песни Дэвид Кросс предложил зрителям помочь пострадавшим от пандемии и приложил ссылку на сайт Charitynavigator.org.

Как писал NEWS.ru, в записи оригинального видео Галь Гадот помогли Эми Адамс, Натали Портман, Марк Руффало, Джимми Фэллон, Уилл Феррелл и другие.