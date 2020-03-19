https://static.news.ru/photo/17bd9518-69cd-11ea-a4c1-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Rudy and Peter Skitterians/pixabay.com

Израильская актриса Галь Гадот опубликовала видео, на котором собрала своих друзей среди знаменитостей, чтобы подбодрить людей, находящихся на карантине из-за коронавируса. Они исполнили песню Imagine британского музыканта Джона Леннона.

Артистка рассказала в Instagram, что уже шестой день находится на карантине и изоляция заставила её «задуматься о вирусе».

Я тут смотрела видео, где итальянец играет на трубе на балконе для людей, которые заперты дома из‑за коронавируса. Он играл песню Imagine, это было так круто, так чисто! — сказала артистка.

Отрывки с поющими знаменитостями были смонтированы, так как все находятся у себя дома на самоизоляции. К Гадот присоединились Эми Адамс, Натали Портман, Марк Руффало, Джимми Фэллон, Уилл Феррелл и другие.

Как писал NEWS.ru, ирландский музыкант Пол Хьюсон, известный как Боно из группы U2, поддержал песней итальянцев, которые сейчас находятся на карантине из-за пандемии коронавируса. Он посвятил композицию ирландскому празднику День святого Патрика.