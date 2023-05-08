Комик канала ТНТ рассказала о своей неизлечимой болезни Комик Мягкова рассказала, что страдает от длительных головокружений

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Ирина Мягкова

Продюсер шоу «Женский Stand Up» на ТНТ и комик Ирина Мягкова рассказала подписчикам Telegram-канала, что страдает от продолжительных головокружений на протяжении последних десяти лет. Диагноз доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение ей поставили после госпитализации на 30-летний юбилей. Изначально девушку доставили в инфекционное отделение, а оттуда перенаправили к отоневрологу. Но помочь специалисты ей не смогли. С головокружениями Мягкова вынуждена просто смириться.

В общем, неприкольно, что это может начаться когда угодно и длится от трех до семи дней у меня. У тебя кружится голова, но не так, как у дам на балу, типа, ох, закружилось, ах, все прошло. Нет, иногда просто хожу по стеночке, чтобы не врезаться ни во что. Вестибулярный аппарат просто не понимает, где пол, где стена и я могу думать, что иду прямо, а по факту, очень сильно нет, — пишет Мягкова.

Мягковой приходится делать различные упражнения, чтобы купировать симптомы, но не всегда они оказываются действенными. Иногда в «крутящемся мире» ей приходится жить по нескольку дней. Из-за этого она очень быстро устает.

Просто чуть расстраиваюсь и потом живу дальше в крутящемся мире несколько дней. К сожалению, менее активно, потому что устаешь в 100 раз быстрее, 10 метров пройти - как марафон пробежать. Так что больше сидим, — пишет комик.

Ранее доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева заявила, что головокружение может быть симптомом инсульта или недостаточного снабжения мозга кровью. С этими симптомами, по ее словам, важно незамедлительно обратиться к врачу.