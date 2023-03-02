Малышева объяснила, какие опасные болезни начинаются с головокружения Малышева объяснила, что головокружение может быть симптомом инсульта

Головокружение может быть симптомом инсульта или недостаточного снабжения мозга кровью, рассказала в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева. Она призвала не игнорировать симптом и сразу обратиться к врачу.

Головокружение может быть началом инсульта, — сказала телеведущая.

При этом, уточнила Малышева, симптом будет сопровождаться слабостью в половине тела, нарушениями координации, мимики и речи.

По словам телеведущей, еще один вид головокружения — постуральное. Оно возникает при смене позы. Причиной такого головокружение является сниженный тонус сосудов, что приводит к оттоку крови от головного мозга при, например, подъеме с кровати. Это приводит к нарушениям координации или потере сознания.

Ранее врач-кардиолог Наталия Золоторева рассказала, что низкое давление может свидетельствовать о ряде заболеваний, в том числе об онкологии, язве желудка и патологии почек.

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