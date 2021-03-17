Коллеги блогера Милохина рассказали о его выходках

https://static.news.ru/photo/6a11b832-877a-11eb-a468-96000091f725_660.jpg Фото: _ilya_milokhin_ / Instgram

Блогер Илья Милохин, который стал солистом музыкального бой-бенда NGM, ведёт себя иногда слишком эмоционально, рассказали его коллеги по коллективу. Они высказались о своём отношении к Милохину.

По словам ребят, младший брат тиктокера Дани Милохина быстро влился в коллектив, но, как у любого творческого человека, у него есть свои тараканы.

Он кажется очень спокойным. Но когда им владеют эмоции, то он может даже разбить телефон. Однажды у него что-то не получалось, и он разбил телефон, — рассказали участники NGM изданию Teleprogramma.pro.

Бой-бенд «Не говори маме» существует уже год, в нём трое участников. Группу продюсирует Виктор Дробыш. Илья Милохин попал в неё три недели назад.

Ранее сам блогер говорил, что хотел бы поехать на Евровидение. Но теперь он считает, что должен сосредоточиться на творчестве группы.

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