https://static.news.ru/photo/42f5a610-2b72-11ea-a085-fa163e074e61_660.jpg Филипп Киркоров с сыном Мартином Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Филипп Киркоров с жаром заступился за своих детей — Мартина и Аллу-Викторию, которых ведущая телешоу «Модный приговор» на Первом канале Эвелина Хромченко заподозрила в вещизме. Она предположила, что увлечение самого певца детскими костюмчиками и платьями может плохо отразиться детях.

Киркоров на это ответил, что как любящий отец обожает одевать своих детей, сам выбирает им вещи. Покупает он модели итальянских дизайнеров, которые шьют для детей «взрослую» одежду, но в миниатюре. И тут в ходе программы Хромченко поинтересовалась, совмещается ли с воспитанием такое увлечение звёздного отца, ведь детей стоит оградить от вещизма.

Король эстрады отреагировал эмоционально, заявив, что у детей нет никакого вещизма и модой они не увлекаются.

Ничего особенного нет в одежде. Это свитерок, джинсики. Мне нравится им это дарить, и они это ценят. Они не балованные у меня! — сказал артист.

Ранее NEWS.ru сообщал, что журналисты узнали о планах певца Николая Баскова выкупить квартиру своего друга Филиппа Киркорова. Для этих целей артист намерен нанять подставных лиц.