https://static.news.ru/photo/42f5a610-2b72-11ea-a085-fa163e074e61_660.jpgФилипп Киркоров с сыном МартиномФото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Филипп Киркоров с жаром заступился за своих детей — Мартина и Аллу-Викторию, которых ведущая телешоу «Модный приговор» на Первом канале Эвелина Хромченко заподозрила в вещизме. Она предположила, что увлечение самого певца детскими костюмчиками и платьями может плохо отразиться детях.
Киркоров на это ответил, что как любящий отец обожает одевать своих детей, сам выбирает им вещи. Покупает он модели итальянских дизайнеров, которые шьют для детей «взрослую» одежду, но в миниатюре. И тут в ходе программы Хромченко поинтересовалась, совмещается ли с воспитанием такое увлечение звёздного отца, ведь детей стоит оградить от вещизма.