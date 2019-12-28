https://static.news.ru/photo/839cd93e-2aed-11ea-b3a7-fa163e074e61_660.jpg Николай Басков и Филипп Киркоров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Журналисты узнали о планах певца Николая Баскова выкупить квартиру своего друга Филиппа Киркорова. Для этих целей артист намерен нанять подставных лиц.

Пусть собьют цену и выкупят эту халупу. Сделаю ремонтик и приглашу Филиппка на новоселье в его же бывшую квартиру. Этот лох голос от злости потеряет, — сказал он своему помощнику.

Как пишет «Экспресс-газета», Басков также отметил, что для него важно, чтобы в этой сделке его «уши не торчали».

Роскошную квартиру Филиппа Киркорова продают с молотка в Москве в счёт уплаты долга латвийскому банку. Банк находится в стадии банкротства и напоследок решил взыскать с певца круглую сумму. Квартира была залогом по ипотеке на сумму 193,257 млн рублей. На вырученные деньги банк намерен покрыть штрафы и проценты по кредиту. Изначально банк требовал с артиста €3,316 млн, но суд снизил эту сумму до €779 тысяч, писал NEWS.ru.

Сам Киркоров эту сумму всерьёз не воспринимает. По его словам, ему нужно всего лишь продать несколько своих сценических костюмов, чтобы закрыть долг перед банком.