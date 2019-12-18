Роскошная квартира Филиппа Киркорова пойдёт с молотка в Москве в счёт уплаты долга латвийскому банку. Банк находится в стадии банкротства и напоследок решил взыскать с певца круглую сумму.
Продать квартиру короля отечественной эстрады оказалось возможным лишь потому, что она является залогом по ипотеке на сумму 193,257 млн рублей,
Решение о продаже жилья звезды шоу-бизнеса принял Таганский районный суд Москвы. Вместе с квартирой уйдёт и дорогая техника: духовой шкаф, четыре кондиционера и кофеварка.
Изначально банк требовал с артиста €3,316млн, но суд снизил эту сумму до €779 тыс.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Таганский суд Москвы частично удовлетворил иск латвийского банка ABLV, требовавшего взыскать с певца Филиппа Киркорова ипотечный кредит. Сторона Киркорова предлагала ABLV мировое соглашение, однако банк отказался.
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