https://static.news.ru/photo/decc165c-21ed-11ea-8cae-fa163e074e61_660.jpg Филипп Киркоров Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Роскошная квартира Филиппа Киркорова пойдёт с молотка в Москве в счёт уплаты долга латвийскому банку. Банк находится в стадии банкротства и напоследок решил взыскать с певца круглую сумму.

Продать квартиру короля отечественной эстрады оказалось возможным лишь потому, что она является залогом по ипотеке на сумму 193,257 млн рублей, пишет АГН «Москва». На эти деньги будут покрыты штрафы и проценты по банковскому кредиту.

Решение о продаже жилья звезды шоу-бизнеса принял Таганский районный суд Москвы. Вместе с квартирой уйдёт и дорогая техника: духовой шкаф, четыре кондиционера и кофеварка.

Изначально банк требовал с артиста €3,316млн, но суд снизил эту сумму до €779 тыс.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Таганский суд Москвы частично удовлетворил иск латвийского банка ABLV, требовавшего взыскать с певца Филиппа Киркорова ипотечный кредит. Сторона Киркорова предлагала ABLV мировое соглашение, однако банк отказался.