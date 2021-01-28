Киркоров пригрозил Литве большими проблемами из-за запрета на въезд

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Певец Филипп Киркоров заявил о намерении судиться из-за запрета на въезд в Литву в самых высоких европейских инстанциях.

Запретили въезд и запретили. Это их проблемы. Скоро у них начнутся проблемы. Они ещё даже сами не знают какие. Мой адвокат настроен очень серьёзно. Это Литве как члену Евросоюза будет стоить очень дорого. Произошло абсолютное нарушение моих человеческих прав, — сообщил РИА Новости артист.

Артист выразил благодарность Эстонии за то, что она не поддержала инициативу Литвы. Киркоров добавил, что с Эстонией его связывают многолетние и тёплые отношения.

15 января министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте сообщила, что российский певец Филипп Киркоров теперь не может пересекать литовскую границу до особого разрешения. Его внёс в список нежелательных персон в стране Департамент миграции балтийской республики. Решение будет действовать в течение пяти лет. Причиной стала позиция исполнителя в вопросе присоединения Крыма к России в 2014 году.

В Министерстве иностранных дел России выразили сожаление, что власти Литвы используют культурных деятелей и отношения с ними для антироссийской пропаганды, а причины, по которым российского певца Филиппа Киркорова предложили внести в перечень персон нон грата, нелепы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, писал NEWS.ru.