Киркоров пообещал больше не влюбляться

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Певец Филипп Киркоров заявил, что в обозримом будущем не намерен впускать кого-либо в своё сердце. По его словам, романтические чувства отошли на второй план, уступив место творчеству.

Помимо этого, отметил артист, ему важно сохранять силы и энергию для самых близких людей. Сейчас он воспитывает дочь Аллу-Викторию и сына Мартина.

Я не знаю, что мне нужно сделать, чтобы влюбиться. Я бы не хотел снова оказаться в этом чувстве. Последние 20 лет всё оканчивалось крахом, потому что я ничего не получал взамен, но много отдавал. Я постоянно обманывался. Мне это надоело, — цитирует StarHit признание Киркорова, которое он сделал в прямом эфире в Instagram.

По словам певца, сейчас в его жизни «та самая пауза, когда ничего нет». При этом, утверждает звезда, этому он «безумно рад».

Самыми значимыми отношениями в жизни исполнителя стал его брак с Аллой Пугачёвой. После развода с неё Киркоров заявил, что больше жениться не намерен.

Ранее, как писал NEWS.ru, Пугачёва высказалась, что её не впечатляют нынешние музыкальные эксперименты Киркорова. По её словам, она вообще не является поклонником такого музыкального жанра.