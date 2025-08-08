Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 16:23

Киркоров поблагодарил поддержавшую ВСУ Ротару за эмоции от встреч с ней

Киркоров поздравил поддержавшую ВСУ Ротару с днем рождения

Филипп Киркоров Филипп Киркоров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Народный артист России Филипп Киркоров поздравил украинскую певицу Софию Ротару с 78-м днем рождения. В Instagram (деятельность в РФ запрещена) исполнитель поделился воспоминаниями о встречах с артисткой.

Киркоров отметил, что каждый раз, когда он видел Ротару, у него возникало чувство волнения. Он выразил благодарность за те эмоции, которые она подарила ему, а также за ее творчество и песни. Певец пожелал, чтобы в жизни Ротару всегда царили любовь и счастье.

Певица отметила свой 78-й день рождения 7 августа. С начала специальной военной операции она открыто поддерживает Вооруженные силы Украины. В августе 2022 года стало известно о том, что певица запустила сбор средств в помощь ВСУ.

Ранее стало известно, что Ротару выставила элитный отель на набережной Ялты на продажу со скидкой. По данным источника, певица решила срочно избавиться от недвижимости из-за опасений насчет изъятия имущества.

В честь своего дня рождения Ротару опубликовала в соцсетях несколько кадров с прогулки по Киеву. На одной из фотографий певица позировала в прозрачной юбке.

Филипп Киркоров
София Ротару
поздравления
певцы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Осень на пороге: +15, холодные ночи вместо адской жары: погода в августе
Названа дата возможной встречи Путина и Трампа
Семьи с детьми принудительно эвакуируют из подконтрольных Киеву частей ДНР
Опубликовано видео с моментом обрыва канатной дороги в Нальчике
«Ждите британца»: легкоатлет Чернухин готов повторить скандальную выходку
Стало известно, с кем Путин обсудил встречу со спецпосланником Трампа
Вырытый украинским военным окоп в Курской области стал его могилой
Зачистка котла, джокер Белоусова: ситуация на фронтах СВО вечером 8 августа
Российская гимнастка установила необычный мировой рекорд на Северном полюсе
Как накопить на мечту без стресса?
Росстат: реальные доходы россиян выросли на 7,8%
Куда сходить в Москве в выходные 9–10 августа: фестиваль цветов и роботы
В алом Галилейском море обнаружили предвестие конца света
После зачетов в институте МВД в больницу попал 21 человек
Букингемский дворец анонсировал обращение Карла III к нации
СК возбудил дело после нападения на съемочную группу ВГТРК в Москве
Известная актриса стала жертвой алчного таксиста-вымогателя
«Три года прожили без бабл-ти»: задержан унизивший блокадников блогер
«Из больницы папа волен ехать, куда хочет»: сын Краско о слухах про хоспис
Не дай попить крови! Где водятся клещи и как защититься от их укуса?
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро
Общество

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.