Киркоров поблагодарил поддержавшую ВСУ Ротару за эмоции от встреч с ней Киркоров поздравил поддержавшую ВСУ Ротару с днем рождения

Народный артист России Филипп Киркоров поздравил украинскую певицу Софию Ротару с 78-м днем рождения. В Instagram (деятельность в РФ запрещена) исполнитель поделился воспоминаниями о встречах с артисткой.

Киркоров отметил, что каждый раз, когда он видел Ротару, у него возникало чувство волнения. Он выразил благодарность за те эмоции, которые она подарила ему, а также за ее творчество и песни. Певец пожелал, чтобы в жизни Ротару всегда царили любовь и счастье.

Певица отметила свой 78-й день рождения 7 августа. С начала специальной военной операции она открыто поддерживает Вооруженные силы Украины. В августе 2022 года стало известно о том, что певица запустила сбор средств в помощь ВСУ.

Ранее стало известно, что Ротару выставила элитный отель на набережной Ялты на продажу со скидкой. По данным источника, певица решила срочно избавиться от недвижимости из-за опасений насчет изъятия имущества.

В честь своего дня рождения Ротару опубликовала в соцсетях несколько кадров с прогулки по Киеву. На одной из фотографий певица позировала в прозрачной юбке.