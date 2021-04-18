Киркоров объяснил своё отсутствие на дне рождения Пугачёвой

https://static.news.ru/photo/86231d3c-a051-11eb-9c6e-96000091f725_660.jpg Филипп Киркоров Фото: vk.com/fkirkorov

Народная артистка Алла Пугачёва отпраздновала 72-летие в кругу семьи. При этом её бывшего мужа Филиппа Киркорова на ужине не было, сообщает «Радио КП».

Киркоров и Пугачёва были женаты с 1994 по 2005 год. После развода Примадонна сохранила дружеские отношения с четвёртым экс-супругом. Однако в прошлом году между ними произошла ссора.

Киркорова перестали приглашать в дом Пугачёвой. Алла Борисовна тоже не стала посещать мероприятия бывшего мужа. Пока звёзды предпочитают не комментировать происходящее. Впрочем, Киркоров недавно «раскололся», почему Алла Борисовна не поздравила его с днём рождения.

Женщина всегда не помнит. Я все свои даты помню. Они — женщины. Им можно всё. Королева имеет право на любой ход, — сказал он корреспонденту программы «Ты не поверишь!».

Ранее NEWS.ru писал, что шоумен Максим Галкин опубликовал в Instagram видеоролик, в котором поздравляет с днём рождения свою супругу Аллу Пугачёву вместе с семилетними близнецами Лизой и Гарри. К 72-летию Примадонны семья приготовила для неё цветы, самодельные открытки и праздничный торт.