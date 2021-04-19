Кадони оценил будущее «Дома-2» без Бузовой

https://static.news.ru/photo/f16fe53e-a1aa-11eb-9221-96000091f725_660.jpg Фото: domkadoni/instagram.com

Ведущий реалити-шоу «Дом-2» Влад Кадони рассказал, что ждёт проект без Ольги Бузовой, которая была одной из ведущих.

По его словам, ведущие не распределяли между собой роли — каждый вносил колорит в коллектив.

Просто Олиного не будет. Однако это никак не скажется качественно ни на жизни участников, ни на контенте, который производится, — считает он.

Кадони пожелал Бузовой исполнения всех планов и чтобы она не пожалела о своём решении в будущем.

Он также отметил, что не видит смысла в поиске пятого ведущего, так как нынешний состав и так очень хорошо справляется со своей работой, передаёт StarHit.

Перезапуск реалити-шоу «Дом-2» состоялся на телеканале «Ю» с другим названием. Из 25 участников десять человек — золотой состав ранее выходившего проекта. Новая версия проекта называется теперь «Дом-2. Новая любовь». Первый выпуск сняли в стиле «долгожданная встреча после долгой разлуки».