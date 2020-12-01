«К бабушке в деревню»: Шепелев заинтриговал снимком из окна самолёта

https://static.news.ru/photo/1997c396-33e3-11eb-9c1a-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Шепелев Фото: dmitryshepelev/instagram.com

Телеведущий Дмитрий Шепелев отправился в жаркие страны. При этом шоумен решил заинтриговать своих подписчиков и не стал раскрывать место своего отдыха.

На фото, опубликованном в сторис Instagram, Шепелев лаконично написал: «К бабушке в деревню». Сам снимок был сделан из окна низко летящего над морем самолёта. Кроме этого, на другом снимке он запечатлел себя сидящим возле иллюминатора.

Умотал на моторном. Как же я скучал! — написал ведущий.

Поклонники предположили, что телеведущий направляется на Мальдивские острова.

Ранее Шепелев объяснил, почему скрывает личную жизнь. Шоумен уже не первый год встречается с дизайнером Екатериной Тулуповой, но они стараются делать всё возможное, чтобы подробности их романа не стали достоянием общественности. Он подчёркивал, что его никогда не привлекала известность. Он устал от публичности ещё во время отношений с певицей Жанной Фриске, о которых знала вся страна, писал NEWS.ru.

40-летняя Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года от онкологического заболевания — глиобластомы. У артистки остался сын Платон, которого сейчас воспитывает телеведущий Дмитрий Шепелев.