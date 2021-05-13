«Из реанимации на коня»: Бузова удивила фанатов своим поведением

https://static.news.ru/photo/b57421d6-b3f1-11eb-ba25-96000091f725_660.jpg Ольга Бузова Фото: instagram.com/buzova86

Ольга Бузова поделилась в Instagram видео с конной прогулки, чем удивила поклонников: совсем недавно звезда побывала в реанимации и жаловалась на плохое самочувствие. Поведение звезды вызвало массу вопросов у фанатов. Многие не поняли, почему их кумир, выйдя из больницы, решила отправиться на прогулку. Интернет-пользователи высмеяли действия звезды, написав «из реанимации на коня».

На кадрах видно, как певица катается на большой чёрной лошади под песню МакSим «Знаешь ли ты». При этом наездница одета в яркий лиловый спортивный костюм.

Это любовь, — поделилась с фанатами Бузова.

Однако не все оценили досуг артистки. Многие вспомнили, что недавно она перенесла операцию.

Это после операции и реанимации? — возмутилась одна из подписчиц.

Нашлись и те, кого восхитила природа, лошадь и сама Бузова. Поклонники отметили, что конные прогулки на свежем воздухе и хорошие эмоции лучше всего помогают восстановить подорванное здоровье.

Ранее сообщалось, что Бузова майские праздники провела на больничной койке, чем сильно напугала своих фанатов. Однако уже неделю спустя она занимается спортом с личным тренером и ест в дорогих ресторанах.