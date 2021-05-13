«Из реанимации на коня»: Бузова удивила фанатов своим поведением

Ольга Бузова поделилась в Instagram видео с конной прогулки, чем удивила поклонников: совсем недавно звезда побывала в реанимации и жаловалась на плохое самочувствие. Поведение звезды вызвало массу вопросов у фанатов. Многие не поняли, почему их кумир, выйдя из больницы, решила отправиться на прогулку. Интернет-пользователи высмеяли действия звезды, написав «из реанимации на коня».
На кадрах видно, как певица катается на большой чёрной лошади под песню МакSим «Знаешь ли ты». При этом наездница одета в яркий лиловый спортивный костюм.
Ранее сообщалось, что Бузова майские праздники провела на больничной койке, чем сильно напугала своих фанатов. Однако уже неделю спустя она занимается спортом с личным тренером и ест в дорогих ресторанах.
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