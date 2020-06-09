Ивлеева устроила в Москве неслабый салют и села за руль после шампанского

https://static.news.ru/photo/885b1ef2-a9de-11ea-a2e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/ivlei

Популярная ведущая и блогер Настя Ивлеева организовала в столице салют, посвящённый её подписчикам в Instagram. В прямом эфире знаменитость позировала с бокалом шампанского в руках, после чего села за руль.

Мероприятие телезвезда приурочила к впечатляющей цифре, связанной с соцсетью: число фолловеров её аккаунта перевалило за 17 миллионов. Салют прогремел в районе делового центра Москва-Сити и длился пять минут.

Ребят, 17 миллионов. Спасибо вам огромное, и добро пожаловать всем тем, кто недавно подписался, всем новеньким. Добро пожаловать на мою страничку, спасибо, что выбрали меня. А тем, кто со мной давно, вот вы, динозавры, вам вообще такой респектос! Вы все эти годы со мной плечом к плечу, лайк к лайку, как говорится, репост к репосту! — обратилась Ивлеева к подписчикам.

Во время салюта и после него блогер выходила в эфир с бокалом в руке и честно призналась, что «выпила глоточек». Как сообщает Telegram-канал Mash, ориентировки на автомобиль Ивлеевой разосланы по всем постам ГИБДД столицы.

В Instagram блогер прокомментировала эту информацию, пошутив, что «спрятала шампанское в трусы».

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