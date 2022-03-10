Ургант объяснил свой отъезд из России

Российский телеведущий Иван Ургант временно покинул Россию. Об этом артист сообщил в своём Instagram-аккаунте. Он добавил, что может в скором времени вернуться назад.

Без паники. Отпустили в отпуск, а я возьму и скоро вернусь, — написал Ургант в Instagram.

NEWS.ru сообщал, что после начала спецоперации РФ на Украине Россию покинули сразу несколько деятелей культуры: телеведущая Ксения Собчак, кинокритик Антон Долин, блогер Айза и другие. Каждый из них назвал разные причины отъезда из страны.

Между тем депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить въезд в страну бизнесменам и деятелям культуры, покинувшим Россию после начала спецоперации. По мнению парламентария, их поступок свидетельствует об «уродливом поведении».