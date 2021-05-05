Иван Краско в 90 лет нашёл богатую невесту, готовую стать его пятой женой

https://static.news.ru/photo/ea598ee2-ade1-11eb-a90a-96000091f725_660.jpg Иван Краско Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Иван Краско в свои 90 лет может жениться в пятый раз, хотя ещё в конце зимы не предполагал такого поворота событий. Сейчас у него появилась новая невеста — обеспеченная женщина по имени Наталья Смыкова, которая непременно хочет стать женой актёра, пишет «Собеседник».

Новая пассия окружила известного артиста заботой и любовью, взамен ей нужна лишь его фамилия. Оказалось, что она уже пару лет близко общается с Краско, но отношения не выносились на всеобщее обсуждение. И в будущей семейной жизни с артистом его невеста не хочет никакого общественного резонанса, ей нужен только домашний уют.

Женщина готова кормить суженого своими «вкуснейшими пирогами», она считает, что Краско «не сильно везло» в семейной жизни в последнее время. Наталья Смыкова готова забрать к себе домой будущего мужа и принимать в гости его детей.

Как выяснилось, женщина познакомилась со знаменитостью, когда ходила на его спектакли. Встречаться серьёзно они начали прошлой зимой, после того как Краско переболел коронавирусом. Будущая невеста навещала его в санатории, где актёр проходил реабилитацию.

Я буду счастлива, если Ваня будет заниматься своим любимым делом, но уже в свое удовольствие, без театра ему, конечно, нельзя. Мне не нужны ни его деньги, ни тем более его недвижимость, которую делят всю его жизнь. Но некоторых бывших родственников прошу подвинуться, а его детям я всегда рада, — заявила новая возлюбленная известного артиста изданию.

Ранее сообщалось, что актёр Иван Краско в возрасте 90 лет стал отцом в шестой раз. У него родилась дочь.