СМИ: актёр Иван Краско стал отцом в шестой раз

Актёр Иван Краско в возрасте 90 лет стал отцом в шестой раз. У него родилась дочь.
Ребёнок якобы появился на свет 4 декабря 2020 года.
Если любовь, то никаких преград для рождения ребёнка быть не может, — отметил Краско в анонсе шоу «На самом деле».
Матерью ребёнка стала Юлия Кичемасова. Женщина забеременела путём искусственного оплодотворения. Сейчас пара планирует отправиться в ЗАГС и официально заключить брак. Результаты ДНК-теста озвучат позднее в эфире Первого канала.
Стоит отметить, что Краско и Кичемасова стали встречаться несколько лет назад. После оформления брака женщина станет пятой супругой артиста.
Ранее NEWS.ru писал, что дочь Юрия Стоянова от третьего брака Екатерина не планирует рано выйти замуж. В настоящее время у девушки нет женихов, заявил артист.
Шоумен также добавил, что в его доме нет никакой прислуги. Он является обычным человеком без каких-либо «барских замашек», заверил артист.