СМИ: актёр Иван Краско стал отцом в шестой раз

https://static.news.ru/photo/98e31f0e-6009-11eb-b0d9-fa163e074e61_660.jpg Иван Краско Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Актёр Иван Краско в возрасте 90 лет стал отцом в шестой раз. У него родилась дочь.

Ребёнок якобы появился на свет 4 декабря 2020 года.

Если любовь, то никаких преград для рождения ребёнка быть не может, — отметил Краско в анонсе шоу «На самом деле».

Матерью ребёнка стала Юлия Кичемасова. Женщина забеременела путём искусственного оплодотворения. Сейчас пара планирует отправиться в ЗАГС и официально заключить брак. Результаты ДНК-теста озвучат позднее в эфире Первого канала.

Стоит отметить, что Краско и Кичемасова стали встречаться несколько лет назад. После оформления брака женщина станет пятой супругой артиста.

Ранее NEWS.ru писал, что дочь Юрия Стоянова от третьего брака Екатерина не планирует рано выйти замуж. В настоящее время у девушки нет женихов, заявил артист.

Шоумен также добавил, что в его доме нет никакой прислуги. Он является обычным человеком без каких-либо «барских замашек», заверил артист.