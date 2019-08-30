https://static.news.ru/photo/782dc574-ccb8-11e9-acf6-fa163e074e61_660.jpg Настя Ивлеева Фото: Сергей Булкин/News.ru

Телеведущая и блогер Настя Ивлеева выложила в своём Instagram новое видео, которым она развеселила своих подписчиков.

Только задумалась о том, что давно не было видосов смешных.. придумала идею, осталось только снять, — написала она в описании к ролику.

На видео видно, как Ивлеева вылезает из бассейна, сползает на пол и в кадре остаётся лишь её «пятая точка». При этом телеведущая спрашивает оператора: «Меня же не видно?»

Интернет-пользователи оставили под публикацией множество комментариев. Некоторые оценили юмор блогера и сравнили её с касаткой на берегу.

Почему я уже раз 100000 пересмотрела и все в голос, — поделилась одна из подписчиц.

Однако кто-то отметил, что Ивлеева хочет обратить на себя слишком много внимания, подчеркнув, что видео постановочное. Также некоторые комментаторы посоветовали телеведущей немного похудеть.

Как писал News.ru, ранее Ивлеева заявила, что худой ей помогает оставаться правильный завтрак, а не наркотики. Предположение, что девушка остаётся худой из-за наркотиков, неоднократно высказывали некоторые из её подписчиков.