https://static.news.ru/photo/a941803a-4be1-11ea-88d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Звёздам российского шоу-бизнеса, которые регулярно «ноют» о своих «мизерных» пенсиях, не стоит повышать выплаты. Увеличения пособия заслуживают лишь те, кто занимался тяжёлым физическим трудом. Такое мнение высказал эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян.

Тем, кто работали шахтёрами, сталеварами, комбайнёрами, трактористами и занимались другим полезным для страны трудом, вот им да, пенсии поднять нужно, а звёзды пусть лицом и дальше в телике зарабатывают до последнего дня, а не на высокие пенсии от государства надеются, — заявил он в беседе с Dni.ru.

Он подчеркнул, что звёзды и так достаточно заработали, их гонораров должно хватить на безбедную старость. Пособия в 23 тысячи рублей им даже много, заявил эксперт. Манукян, добавив, что пенсии в первую очередь нужно поднимать старикам, тем более что Путин анонсировал в стране масштабную борьбу с бедностью.

Ранее артисты-пенсионеры рассказали о том, сколько они получают от государства. Российские звёзды, вышедшие на пенсию по возрасту, в основном жалуются на её размер. Певец Михаил Боярский получает 20 тысяч рублей. Пенсия Лолиты Милявской составляет примерно столько же — 21 тысячу. Но и их ещё можно назвать счастливчиками в сравнении с Розой Сябитовой (14 тыс. рублей) и Юрием Лозой (12 тыс. рублей), писал NEWS.ru.