https://static.news.ru/photo/f6f73118-4b40-11ea-89b2-fa163e074e61_660.jpg Лолита Милявская и Алла Пугачёва Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Артисты-пенсионеры рассказали о том, сколько они получают от государства.

Российские звёзды, вышедшие на пенсию по возрасту, в основном жалуются на её размер, пишет портал Teleprogramma.pro. При этом на надбавку могут рассчитывать только народные и заслуженные артисты, проживающие в Москве, где им полагается надбавка в 30 тысяч рублей.

Отмечается, что этой привилегией пользуются, например, Елена Проклова, Елена Яковлева, Инна Чурикова, Лариса Долина, Алла Пугачёва, Светлана Светличная. В итоге каждая из них получает больше 50 тысяч рублей.

Для сравнения — питерец Михаил Боярский получает 20 тысяч рублей. Пенсия Лолиты Милявской составляет примерно столько же — 21 тысячу. Но и их ещё можно назвать счастливчиками в сравнении с Розой Сябитовой (14 тыс. рублей) и Юрием Лозой (12 тыс. рублей).

Ранее ведущая легендарной юмористической программы «Аншлаг» Регина Дубовицкая рассказала, что она получает пенсию в 16 тыс. рублей, сообщил NEWS.ru.