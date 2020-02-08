Артисты-пенсионеры рассказали о том, сколько они получают от государства.
Российские звёзды, вышедшие на пенсию по возрасту, в основном жалуются на её размер,
Отмечается, что этой привилегией пользуются, например, Елена Проклова, Елена Яковлева, Инна Чурикова, Лариса Долина, Алла Пугачёва, Светлана Светличная. В итоге каждая из них получает больше 50 тысяч рублей.
Для сравнения — питерец Михаил Боярский получает 20 тысяч рублей. Пенсия Лолиты Милявской составляет примерно столько же — 21 тысячу. Но и их ещё можно назвать счастливчиками в сравнении с Розой Сябитовой (14 тыс. рублей) и Юрием Лозой (12 тыс. рублей).
Ранее ведущая легендарной юмористической программы «Аншлаг» Регина Дубовицкая рассказала, что она получает пенсию в 16 тыс. рублей, сообщил NEWS.ru.
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