https://static.news.ru/photo/fa799c0e-496f-11ea-b066-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Ведущая легендарной юмористической программы «Аншлаг» рассказала о размере своих пенсионных выплат. По словам Регины Дубовицкой, она получает 16 тыс. рублей.

71-летняя телеведущая считает, что на эти деньги в Москве прожить нельзя. Она посетовала, что «видимо, недостаточно знаменита», раз ей назначили такой размер пенсии, пишет портал Teleprogramma.pro.

В Москве на 15 тысяч не прожить. Даже за однокомнатную квартиру приходится платить немалые деньги. Лучше до старости не доживать. Может быть, хорошо, что продлили пенсионный возраст, — сказала Дубовицкая.

Спасает звезду только работа, которую она очень любит. По словам Дубовицкой, без возможности трудиться пришлось бы очень тяжело во всех отношениях. Ведущая «Аншлага» пояснила, что пенсионерам сейчас без дополнительного заработка никак не прожить. В пример она привела случай из своей жизни и рассказала о бабушке, которая просит милостыню у продуктового магазина, в который обычно ходит Дубовицкая. Телеведущая выяснила, что эта бабушка сейчас живёт одна и работала школьной учительницей.

На эту пенсию она не может жить. Разве это правильно, что человек всю жизнь был школьным учителем в младших классах, а теперь стоит с протянутой рукой? — отметила Дубовицкая.

Как писал NEWS.ru, ранее размер своей пенсии раскрыла телесваха Роза Сябитова.