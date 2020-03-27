https://static.news.ru/photo/3f58d93e-7017-11ea-addc-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/galichida

Блогер Ида Галич раскрыла подробности конфликта с певицей Ольгой Бузовой, который начался три года назад.

Тогда Галич ещё не была известной. Она хотела задать артистке несколько вопросов, однако та отказала, объяснив это отсутствием голоса.

Отворачиваюсь в сторону и слышу, как она уже кому-то из телеканалов даёт интервью. Я не против, но ты скажи, что не готова сниматься для бомжатского канала, — рассказывала блогер.

Накануне Бузова прокомментировала претензии Галич, отметив, что сначала даже не понимала, в чём их суть. Однако позднее певице удалось «восстановить хронологию событий».

Мне стало даже смешно. Потому что приходить и доказывать свинье, что она свинья — ну это бред. Я вспомнила, что была ведущей на этой премии и, в принципе, не могла сказать, что у меня нет голоса, — подчеркнула Бузова.

Она отметила, что тогда ей нужно было припудриться, добавив, что никогда отказывает в интервью.

Галич не оценила ответ певицы, назвав его глупостью. Она уточнила, что артистка никогда не снималась в её влоге.

Мы же нормально общались. Я, кстати, в разговоре с этой женщиной ни разу не использовала такое слово, как свинья, — отметила блогер.

Она также поблагодарила подписчиков, которые поддержали её позицию, при этом попросив их не оскорблять певицу и её поклонников, передаёт StarHit.

Как писал NEWS.ru, ранее Ида Галич, родившая первенца месяц назад, рассказала, что по-доброму завидует внешности супруги Джигана Оксаны Самойловой, недавно родившей уже четвёртого ребёнка.