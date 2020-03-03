https://static.news.ru/photo/4f6a60e6-5d51-11ea-849f-fa163e074e61_660.jpg Ида Галич Фото: galichida/instagram.com

Блогер Ида Галич, родившая первенца месяц назад, рассказала, что по-доброму завидует внешности супруги Джигана Оксаны Самойловой, недавно родившей уже четвёртого ребёнка.

Эта женщина выглядит после родов так, какой я до беременности не была. Депрессия разыгралась на фоне успеха чужого тела. У меня всё совсем не так, — цитирует StarHit Галич.

29-летняя блогер за всю беременность прибавила в весе более 20 кг, так как не отказывала себе во вредной еде. А опытная мама Самойлова старалась держать себя в руках, и ей не составило труда вернуть былой силуэт.

Как писал NEWS.ru, телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, какой трудной оказалась беременность в 47 лет. Женщина прибегла к экстракорпоральному оплодотворению и гормональной терапии. Ведущая опровергла слухи о привлечении суррогатной матери, отметив, что хотела родить сама. Она призналась, что скрывала беременность, опасаясь сглаза. Кудрявцева родила в августе 2018 года. Отцом девочки Маши стал 31-летний супруг телеведущей — хоккеист Игорь Макаров.