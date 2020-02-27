Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, какой трудной оказалась беременность в 47 лет. Женщина прибегла к экстракорпоральному оплодотворению и гормональной терапии.
Ведущая опровергла слухи о привлечении суррогатной матери, отметив, что хотела родить сама. Она призналась, что скрывала беременность, опасаясь сглаза.
В этом возрасте очень сложно родить ребёнка, так как яйцеклеток не очень много. Выносить ребёнка ещё тяжелее. ЭКО [поначалу] также не приносило никакого результата, — цитирует телеведущую «Комсомольская правда».
Кудрявцева родила в августе 2018 года. Отцом девочки Маши стал 31-летний супруг телеведущей — хоккеист Игорь Макаров.
Как писал NEWS.ru, в декабре 2019 года Кудрявцева попала в больницу из-за лопнувшего грудного импланта. Восстановление заняло около месяца.