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Актриса Юлия Михалкова, покинувшая шоу «Уральские пельмени», уехала в Майами и не планирует возвращаться. Звезда покинула Россию в поисках вдохновения для написания своей книги.

По её словам, многие известные писатели уезжали за границу для работы над произведениями. В качестве примеров она привела Николая Гоголя и Максима Горького. Иногда, чтобы увидеть нечто большое, необъятное, масштабное,...