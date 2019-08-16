Певец Григорий Лепс преодолел сложную дистанцию вместе с чемпионом мира по рукопашному бою Виктором Смоляром, чем очень удивил последнего.
Своим новым достижением 57-летний артист поделился со своими подписчиками в Instagram, где опубликовал фото с горы в районе Геленджика, на которой находится 44-метровый православный крест.
Также Лепс разместил снимок с данными о его восхождении — это внушительное расстояние он преодолел за 8 часов 30 минут.
Составивший ему компанию Смоляр признался, что не ожидал от певца такой подготовки — тот шёл ровным темпом по сильно пересечённой местности при 25 градусах тепла и даже подбадривал спортсмена.
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