Граймс объяснила значение необычного имени сына

По словам Буше, X — это неизвестная переменная, Æ — её «эльфийское написание» аббревиатуры Ai (любовь и/или искусственный интеллект). A-12 — разработанный для ЦРУ самолёт-разведчик. Граймс отметила, что он является предшественником её любимого самолёта SR-17.

X, the unknown variable

Æ, my elven spelling of Ai (love &/or Artificial intelligence)

A-12 = precursor to SR-17 (our favorite aircraft). No weapons, no defenses, just speed. Great in battle, but non-violent

+

(A=Archangel, my favorite song)

( metal rat)