Гоблин призвал не считать Пугачёву предателем из-за отъезда в Израиль

Алла Пугачёва / Фото Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Алла Пугачёва не выступала с критикой России, а просто уехала в Израиль, поэтому не стоит считать её предателем, заявил переводчик Дмитрий Гоблин Пучков. По его мнению, россияне способны сами принимать решения, когда им уезжать и когда возвращаться обратно, передаёт «Царьград».

Если бы она перед отъездом чётко заявила: «ненавижу Россию, бегу из неё», то это была бы совсем другая история, — сказал Пучков. — Но Пугачёва ничего подобного не говорила. Уехала и уехала, приедет обратно — ну и приедет. Какое-то сейчас в народе массовое озверение: этот предатель, тот предатель, — отметил Пучков.

Он убеждён, что предательство является юридически обоснованным понятием. Пугачёва же просто покинула Россию в «трудную минуту», вполне естественно, что людям это не понравилось, считает Пучков. Вместе с этим переводчик предположил, что если Пугачёва возобновит концертную деятельность, то критикующие её люди «толпами побегут» на её концерт.

Ранее Пугачёва заявила, что намерена вернуться в Россию осенью. Артистка отметила, что летние каникулы к тому времени закончатся и детям надо будет идти в школу.