16+

Рубрики

Медиа

Архив

Шоу-бизнес

Газманов показал архивный снимок с Путиным и поблагодарил его за Крым

18:59, 07 октября 2020
Олег Газманов Олег Газманов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец Олег Газманов поздравил президента России Владимира Путина с днём рождения и поблагодарил его за возвращение Крыма. Свой пост артист снабдил архивным снимком с главой государства.

С днём рождения, мой президент! Спасибо за возможность отойти от края пропасти и снова гордиться страной. Спасибо за Крым, в котором я сейчас отдыхаю, за новую армию и многое другое. Здоровья Вам и энергии! Прорвёмся! Так было в России с далёких времён. Чем выше давление — тем крепче бетон, — написал в Instagram музыкант.

ÐÐ¾ÑÐ¼Ð¾ÑÑÐµÑÑ ÑÑÑ Ð¿ÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð² Instagram

Ð¡ Ð´Ð½ÑÐ¼ ÑÐ¾Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ñ, Ð¼Ð¾Ð¹ Ð¿ÑÐµÐ·Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ! Ð¡Ð¿Ð°ÑÐ¸Ð±Ð¾ Ð·Ð° Ð²Ð¾Ð·Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾ÑÑÑ Ð¾ÑÐ¾Ð¹ÑÐ¸ Ð¾Ñ ÐºÑÐ°Ñ Ð¿ÑÐ¾Ð¿Ð°ÑÑÐ¸ Ð¸ ÑÐ½Ð¾Ð²Ð° Ð³Ð¾ÑÐ´Ð¸ÑÑÑÑ ÑÑÑÐ°Ð½Ð¾Ð¹! Ð¡Ð¿Ð°ÑÐ¸Ð±Ð¾ Ð·Ð° #ÐºÑÑÐ¼ , Ð² ÐºÐ¾ÑÐ¾ÑÐ¾Ð¼ Ñ ÑÐµÐ¹ÑÐ°Ñ Ð¾ÑÐ´ÑÑÐ°Ñ, Ð·Ð° Ð½Ð¾Ð²ÑÑ Ð°ÑÐ¼Ð¸Ñ Ð¸ Ð¼Ð½Ð¾Ð³Ð¾Ðµ Ð´ÑÑÐ³Ð¾Ðµ. ÐÐ´Ð¾ÑÐ¾Ð²ÑÑ ÐÐ°Ð¼ Ð¸ ÑÐ½ÐµÑÐ³Ð¸Ð¸! ÐÑÑ Ð±ÑÐ´ÐµÑ ÑÐ¾ÑÐ¾ÑÐ¾... ÐÐ ÐÐ ÐÐÐÐ¡Ð¯! Ð¢Ð°Ðº Ð±ÑÐ»Ð¾ Ð² Ð Ð¾ÑÑÐ¸Ð¸ Ñ Ð´Ð°Ð»ÑÐºÐ¸Ñ Ð²ÑÐµÐ¼ÑÐ½. Ð§ÐµÐ¼ Ð²ÑÑÐµ Ð´Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ðµ ÑÐµÐ¼ ÐºÑÐµÐ¿ÑÐµ Ð±ÐµÑÐ¾Ð½! #Ð³Ð°Ð·Ð¼Ð°Ð½Ð¾Ð² #ÑÐ¾ÑÑÐ¸Ñ #Ð¼Ð¾ÑÐµ #Ð¾ÑÐ´ÑÑ #Ð¿ÑÑÐµÑÐµÑÑÐ²Ð¸Ðµ #ÑÐ»ÑÐ° #Ð°ÑÑÐµÐº

ÐÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð¾Ñ ÐÐ°Ð·Ð¼Ð°Ð½Ð¾Ð² ÐÐ»ÐµÐ³ (@oleggazmanov)

Ранее азербайджанский лидер Ильхам Алиев в телефонном разговоре поздравил президента России Владимира Путина с 68-летием и пожелал ему новых успехов в государственной деятельности во имя развития и процветания РФ, а также крепкого здоровья. Наряду с этим лидеры двух стран обсудили сложившуюся ситуацию в связи нагорнокарабахским конфликтом, писал NEWS.ru.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео