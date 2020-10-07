Газманов показал архивный снимок с Путиным и поблагодарил его за Крым

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Супруг телеведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров посетил YouTube-шоу «Алёна, блин!», чем вызвал шквал критики со стороны пользователей Сети. Так, Омаров заявил, что не хочет популярности и не собирается быть похожим на возлюбленного Ольги Бузовой.

Своё пристальное внимание зрители обратили на манеру речи супруга Бородиной — она показалась людям не очень уместной для успешного бизнесмена. В конечном итоге пользователи Сети пришли к выводу, что образ...