Супруга композитора Игоря Николаева Юлия Проскурякова пошутила над Максимом Галкиным, который отправился в путешествие в Тасманию. Поводом стала очередная фотография в Instagram шоумена, где он
Гастролёр, ты меня называла, — написала Проскурякова в комментариях к снимку, перефразировав популярную песню.
Юморист отправился в Новую Зеландию и Австралию без своей супруги. 70-летняя Алла Пугачёва осталась присматривать за детьми Гарри и Лизой.
Сама певица с иронией отнеслась к путешествию мужа в одиночку. Под одним из фото она порекомендовала ему быть аккуратнее, писал NEWS.ru.
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