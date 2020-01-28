https://static.news.ru/photo/188c47d8-41cc-11ea-a009-fa163e074e61_660.jpg Фото: maxgalkinru/Global Look Press

Супруга композитора Игоря Николаева Юлия Проскурякова пошутила над Максимом Галкиным, который отправился в путешествие в Тасманию. Поводом стала очередная фотография в Instagram шоумена, где он сидит на чемоданах.

Гастролёр, ты меня называла, — написала Проскурякова в комментариях к снимку, перефразировав популярную песню.

Юморист отправился в Новую Зеландию и Австралию без своей супруги. 70-летняя Алла Пугачёва осталась присматривать за детьми Гарри и Лизой.

Сама певица с иронией отнеслась к путешествию мужа в одиночку. Под одним из фото она порекомендовала ему быть аккуратнее, писал NEWS.ru.