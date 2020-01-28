https://static.news.ru/photo/a136ac36-41ae-11ea-986e-fa163e074e61_660.jpg Фото: maxgalkinru/instagram

Популярный юморист Максим Галкин поделился со своими подписчиками деталями путешествия по Австралии, куда он поехал без супруги Аллы Пугачёвой и их детей. Они остались дома.

Телеведущий опубликовал ролик, на котором он позирует на фоне скал в Тасмании. Однако он не заметил, что стоит рядом с водоёмом, в котором бурное течение.

Туристам посвящается, — подписал артист пост.

На эту публикацию с иронией отреагировала знаменитая певица.

Осторожней на камнях, турист, — написала артистка под постом мужа.

Как ранее писал NEWS.ru, Галкин заявил о нарушениях при переводе леса из охраняемой зоны в поселковую для строительства многоэтажек рядом с его домом в подмосковной деревне Грязь, а также с посёлками Липки и Синьково.