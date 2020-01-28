Популярный юморист Максим Галкин поделился со своими подписчиками деталями путешествия по Австралии, куда он поехал без супруги Аллы Пугачёвой и их детей. Они остались дома.
Телеведущий опубликовал ролик, на котором он позирует на фоне скал в Тасмании. Однако он не заметил, что стоит рядом с водоёмом, в котором бурное течение.
Туристам посвящается, — подписал артист пост.
На эту публикацию с иронией отреагировала знаменитая певица.
Осторожней на камнях, турист, — написала артистка под постом мужа.
Как ранее писал NEWS.ru, Галкин заявил о нарушениях при переводе леса из охраняемой зоны в поселковую для строительства многоэтажек рядом с его домом в подмосковной деревне Грязь, а также с посёлками Липки и Синьково.
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