https://static.news.ru/photo/5b5c0c92-4046-11ea-9f35-fa163e074e61_660.jpg Максим Галкин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Юморист и телеведущий Максим Галкин заявил о нарушениях при переводе леса из охраняемой зоны в поселковую для строительства многоэтажек рядом с его домом в подмосковной деревне Грязь, а также с посёлками Липки и Синьково.

По словам Галкина, к нему обратились жители соседних посёлков и попросили защитить лес и не допустить многоэтажной застройки в ранее природоохранной зоне.

В интервью радио «Говорит Москва» Галкин рассказал , что пока не получил внятный ответ по поводу леса, присоединённого к деревне Синьково и окружающему деревню Липки ещё во времена губернатора Бориса Громова. Супруг Аллы Пугачёвой утверждает, что этот лесок при Громове присоединили к посёлку Синьково и тем самым перевели из охраняемой зоны в территорию, где можно вести строительство.

Насколько я знаю, юридически это было неправильно оформлено, не было согласия и подписи премьер-министра, тогда это был Путин. То есть правительство РФ не согласовало этот перевод. Вот эти вот поля, леса, которые остались вокруг наших деревень, — это вообще последний сохранённый культурно-исторический ландшафт Московской области, — утверждает Галкин.

По словам юмориста, нельзя сказать, что лес находится совсем близко к его дому, но окружает соседние деревни, жители которых просят его не вырубать.

Ко мне приходят люди из деревни Грязь, Аксиньино, из Козино, из Дунино, они все озабочены, а я могу, имею возможность об этом говорить, и буду говорить. Насколько я знаю, говорят, что там ничего не собираются вырубать и строить. Сегодня не собираются, завтра соберутся. Мы активно действуем давно. Мы пытаемся обращаться к власти, — рассказал Галкин.

Как отметил артист, многоэтажки, которые там построят, будут стоять полузаселённые из-за отсутствия транспортной инфраструктуры и логистики. Галкин подчеркнул, что в данном случае представляет интересы жителей окрестных деревень, и пообещал использовать все возможности для придания огласке ситуации с вырубкой лесов.

Юморист сказал, что в этом районе он «наверное самый состоятельный житель» и имеет возможность переехать в другую местность или другую страну, «как это делают наши богатые люди», но не хочет пользоваться этой возможностью.

Я хочу, чтоб мои дети воспитывались на исконно наших русских землях, к которым относятся уважительно власти. Во всех европейских, развитых странах относятся уважительно не только к церквям и памятникам архитектуры, но и к историческим ландшафтам, — заключил супруг Примадонны.

Как писал NEWS.ru, ранее слова Галкина о необходимости защищать «свои земли» во время разговора с журналистами о строительстве многоэтажных домов в деревне Грязь взбесили скандального блогера Елену Миро.