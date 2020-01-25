https://static.news.ru/photo/edad9a4a-3f77-11ea-b729-fa163e074e61_660.jpg Елена Миро Фото: lena.miro/vk.com

Слова артиста Максима Галкина о необходимости защищать «свои земли» во время разговора с журналистами о строительстве многоэтажных домов в деревне Грязь, где у юмориста с его женой Аллой Пугачёвой находится личный замок, взбесили скандального блогера Елену Миро.

Она обрушилась с критикой не только на супруга примадонны, но и на других людей, борющихся с застройщиками высоток. По словам Миро, они слишком часто стали в рамках указанного вопроса поднимать тему войны.

По логике Галкина, нужной ему буквой закона может стать память нашего народа о Великой Отечественной войне? И чтобы защитить это «наше», он решил прикрыться трупами русских солдат? — пишет Миро в своём блоге.

Аналогичный вопрос автор обличающего текста задаёт и другим борцам с застройщиком. Миро интересуется: думали ли они о битве под Москвой, покупая там свои дома. Блогер назвала таких людей «мерзавцами», использующих священную для народа тему в меркантильных целях.

Как ранее передавал NEWS.ru, Галкин признался, что пообещал своей супруге Алле Пугачёвой никогда не изменять и обеспечить ей достойную старость.