https://static.news.ru/photo/b85c0d8a-2727-11ea-bcb0-fa163e074e61_660.jpg Алла Пугачёва и Максим Галкин Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Юморист Максим Галкин признался, что пообещал своей супруге Алле Пугачёвой никогда не изменять и обеспечить ей достойную старость.

Алла когда-то спросила у меня хорошую вещь: «Я могу спокойно стареть с тобой?» Я сказал: «Да». В том смысле, что я не изменю отношения к семье, не изменю ей, — рассказал пародист в интервью на YouTube-канале «А поговорить?».

По его словам, в самом начале отношений с певицей он был в душе пенсионером, чего нельзя было сказать о Примадонне. Он считает, Пугачёву ответственной матерью, которая уделяет огромное внимание воспитанию Лизы и Гарри.

Хотя бы потому, что я привел её в построенный не ею дом, — отметил юморист, говоря о том, почему он лучший мужчина в жизни Пугачёвой.

Ранее Пугачёва призналась, что у неё «никогда не было нормальной семьи» из-за музыкальной карьеры, поэтому она не скучает по сцене. Она подчеркнула, что несмотря на это, дорожит любовью своих зрителей, писал NEWS.ru.