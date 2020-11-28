Галустян показал свои шикарные владения в Сочи

https://static.news.ru/photo/e3beddb2-319f-11eb-9ba2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из видео/1tv.ru

41-летний шоумен Михаил Галустян обустроил себе уютное гнёздышко в Сочи. На большом участке находится дом, в котором можно находиться круглый год, летняя постройка, бассейн и беседка.

Родные юмориста обратились в программу Первого канала «На дачу» с просьбой сделать беседку более уютной, чтобы приезжающие к семье Галустяна гости чувствовали себя более комфортно.

Специалисты программы решили не улучшать старое строение, а сделать беседку заново. В новой постройке появились каменная кладка, место под камин и деревянный настил. Около камина был установлен австралийский гриль, работающий на газе, а рядом с тёплой зоной появилась летняя кухня с японской мойкой. Внутри беседки был установлен большой дизайнерский стол краснодарской фабрики. Также дизайнеры объединили обеденную зону с бассейном. Были добавлены удобные лежаки и кресла. Мама юмориста осталась довольна проделанной работой.

Как писал NEWS.ru, ранее Галустян рассказал, как им дома командует жена. Юморист признался, что продюсерская работа довела его до того, что с некоторого времени он вынужден сам себе готовить ужин.