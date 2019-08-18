https://static.news.ru/photo/a83d8088-c1be-11e9-a4dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/e_ttg

Телеведущий Иван Ургант трогательно поздравил свою падчерицу с днём рождения. Он опубликовал фото девушки в Instagram. Эрике, дочери питерского бизнесмена Теймураза Куталии, на днях исполнилось 19 лет.

Ургант не раз признавался, что воспитывает дочь Натальи Кикнадзе от первого брака как свою родную. Кроме неё у Урганта есть ещё двое дочерей — Нина и Валерия. Родные часто проводят время вместе. Совсем недавно они отдохнули в Италии. Там и было сделано фото, которое ведущий представил широкой публике. На нём Эрика предстаёт в красном платье в цветочек. На голове девушки яркий платок, а шею обвивает жемчужное колье.

Пользователи отметили необычайную красоту девушки. Часть пользователей нашли её сходство с мексиканской художницей Фридой Кало и с российской телеведущей грузинского происхождения Тиной Канделаки.

Ранее News.ru сообщал, что Иван Ургант с иронией прокомментировал желание Цыгановой стать депутатом ГД. Телеведущий предположил, что программными предложениями россиянам, судя по всему, станут слова одной из её песен.