Федосеева-Шукшина отсудила квартиру у Бари Алибасова

https://static.news.ru/photo/96a68478-0cf4-11eb-a8b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Народная артистка России Лидия Федосеева-Шукшина по суду вернула себе право обладания апартаментами в Новой Москве, которое до этого перешло к её мужу Бари Алибасову, а затем — к его помощнику Сергею Моцарю.

О выигранном деле 12 октября заявила Юлия Вербицкая-Линник — адвокат, представляющая в суде интересы Федосеевой-Шукшиной, сообщает «СтарХит».

Мы фактически изменили судебную практику этим решением. Можем констатировать: справедливость восторжествовала, — сказала адвокат.

Вместе с тем, она отметила, что Алибасов и Моцарь, вероятно, не примут такое решение и попытаются вновь отобрать у Федосеевой-Шукшиной эти апартаменты. В частности, речь может идти о подаче апелляции или кассационной жалобы.

Вербицкая-Линник добавила, что актриса очень рада вернуться в эту квартиру, ведь раньше Моцарь и вовсе требовал от Федосеевой-Шукшиной забрать оттуда принадлежащие ей личные вещи. Она «молилась и верила», отметил адвокат.

Как сообщал NEWS.ru, в последние месяцы общественность с повышенным интересом следит за отношениями Лидии Федосеевой-Шукшиной и её супруга Бари Алибасова. Летом продюсера Бари Алибасова забрали в психиатрическую лечебницу из обычной больницы, где его состояние ухудшилось.

Алибасов выit из клиники в конце августа и тут же заявил о намерении развестись с Федосеевой-Шукшиной. Одна народная артистка неоднократно заявляла, что не хочет этого развода, и именитой паре он «не нужен».

Затем Алибасов сделал прямо противоположное заявление, отказавшись от развода с актрисой и добавив, что он является её «мужем» и «любит» её.

Наконец, в середине августа стало известно, что Алибасов подарил своему помощнику Моцарю квартиру, которую сам получил в дар от Федосеевой-Шукшиной. Актриса немедленно подала в суд и потребовала признать её дарственную на имя Алибасова недействительной.