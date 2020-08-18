Алибасов решил развестись с Федосеевой-Шукшиной после лечебницы

https://static.news.ru/photo/56cc3460-e139-11ea-ae0d-fa163e074e61_660.jpg Бари Алибасов Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Музыкальный продюсер Бари Алибасов после времени, проведённого в психиатрической лечебнице, решил изменить свою жизнь. Сразу же после выхода из больницы основатель группы «На-На» подал на развод со своей женой Лидией Федосеевой-Шукшиной.

Как признаётся сам Алибасов, их отношения разладились из-за квартирных вопросов и разногласий с родственниками. При этом сам продюсер хочет сохранить своё здоровье, и без того шаткое. По словам Алибасова, с Шукшиной «надо разводиться немедленно», ведь в её семье «творится какое-то безобразие».

А с появлением Ольги (дочь Федосеевой-Шукшиной — NEWS.ru) Лида вообще как будто с ума сошла. Поэтому мы начинаем бракоразводный процесс. Жаль, что те отношения, которые были между нами при знакомстве и потом в течение 25 лет дружбы, уже не вернуть, — цитирует продюсера StarHit.

Ранее сообщалось, что Алибасов-младший поместил отца в психбольницу для того, чтобы уберечь его от друзей, которые спаивают музыканта и задумали его убийство ради квартиры «по заданию» Ольги Шукшиной — дочери нынешней жены Алибасова Лидии Федосеевой-Шукшиной.

Ни Алибасов-младший, ни Ольга Шукшина в законность брака своих родителей не верят. Ольга считает его фикцией, а Алибасов-младший настаивает на разводе, если брак всё-таки официально заключён.

Как передавал NEWS.ru, Федосеева-Шукшина подала иск к Алибасову и его помощнику Сергею Моцарю. Она требует признать недействительной сделку по дарению своему супругу квартиры в Новой Москве стоимостью 10 млн рублей.

По словам супруги продюсера, в момент совершения сделки она находилась в состоянии, препятствующем критическому восприятию реальности из-за последствий болезни. Позднее Алибасов передарил квартиру своему помощнику. В настоящее время на жильё наложен обеспечительный арест. Гражданское дело находится в производстве.