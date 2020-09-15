Алибасов отказывается разводиться с Лидией Федосеевой-Шукшиной

Музыкальный продюсер Бари Алибасов после времени, проведённого в психиатрической лечебнице, заявил, что у него нет цели оформить развод с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной.
Конечно, я её муж. Конечно, я её люблю, — отметил артист в эфире шоу «Пусть говорят».
При этом продюсер подтвердил, что бракоразводный процесс запущен. По его словам, младшая дочь артистки «обрабатывает её» против него.
Лида жива-здорова. Ольга обрабатывает её, я это очень хорошо знаю. Она ведёт себя совершенно ужасно, — подчеркнул Алибасов.
Кроме того, Алибасов утверждает, что находится в хорошем состоянии. Он долгое время восстанавливал память, которая была потеряна из-за отравления «Кротом». Сейчас всё в порядке.
Алибасова 26 июня 2020 года забрали в психиатрическую лечебницу. Отмечается, что в психиатрическую больницу легенду российского шоу-бизнеса забрали из обычной московской клиники. Он проходил там лечение, однако состояние продюсера ухудшилось. В больницу другого профиля Алибасова отправили после проведения медицинского осмотра.
Как писал NEWS.ru, Алибасов объявил о желании развестись с Федосеевой-Шукшиной после выхода из психиатрической лечебницы. Мужчина считает, что отношения с супругой у него разладились из-за квартирных вопросов и разногласий с родственниками.
На днях стало известно, что Федосеева-Шукшина дала согласие на развод с мужем. 81-летняя актриса тяжело переживает случившееся. Со слов её близких, у неё пропал аппетит, она совсем ничего не ест и сильно похудела.
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