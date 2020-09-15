Алибасов отказывается разводиться с Лидией Федосеевой-Шукшиной

https://static.news.ru/photo/5df75edc-8cac-11e9-b908-fa163e074e61_660.jpg Бари Алибасов Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Музыкальный продюсер Бари Алибасов после времени, проведённого в психиатрической лечебнице, заявил, что у него нет цели оформить развод с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной.

Конечно, я её муж. Конечно, я её люблю, — отметил артист в эфире шоу «Пусть говорят».

При этом продюсер подтвердил, что бракоразводный процесс запущен. По его словам, младшая дочь артистки «обрабатывает её» против него.

Лида жива-здорова. Ольга обрабатывает её, я это очень хорошо знаю. Она ведёт себя совершенно ужасно, — подчеркнул Алибасов.

Кроме того, Алибасов утверждает, что находится в хорошем состоянии. Он долгое время восстанавливал память, которая была потеряна из-за отравления «Кротом». Сейчас всё в порядке.

Алибасова 26 июня 2020 года забрали в психиатрическую лечебницу. Отмечается, что в психиатрическую больницу легенду российского шоу-бизнеса забрали из обычной московской клиники. Он проходил там лечение, однако состояние продюсера ухудшилось. В больницу другого профиля Алибасова отправили после проведения медицинского осмотра.

Как писал NEWS.ru, Алибасов объявил о желании развестись с Федосеевой-Шукшиной после выхода из психиатрической лечебницы. Мужчина считает, что отношения с супругой у него разладились из-за квартирных вопросов и разногласий с родственниками.

На днях стало известно, что Федосеева-Шукшина дала согласие на развод с мужем. 81-летняя актриса тяжело переживает случившееся. Со слов её близких, у неё пропал аппетит, она совсем ничего не ест и сильно похудела.