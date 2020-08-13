Федосеева-Шукшина через суд потребовала от Алибасова вернуть ей квартиру

https://static.news.ru/photo/08f181b0-dd7d-11ea-b41e-fa163e074e61_660.jpg Бари Алибасов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина подала иск к мужу Бари Алибасову и его помощнику Сергею Моцарю. Она требует признать недействительной сделку по дарению своему супругу квартиры в Новой Москве стоимостью 10 млн рублей.

Как передаёт ТАСС, гражданское дело в настоящее время находится в производстве Троицкого районного суда Москвы. Судебное заседание назначено на 25 августа.

По словам Федосеевой-Шукшиной, в момент совершения сделки она находилась в состоянии, препятствующем критическому восприятию реальности из-за последствий болезни. Позднее Алибасов передарил квартиру своему помощнику. В настоящее время на жильё наложен обеспечительный арест.

Ранее сообщалось, что Алибасов-младший поместил отца в психбольницу для того, чтобы уберечь его от друзей, которые спаивают музыканта и задумали его убийство ради квартиры «по заданию» Ольги Шукшиной — дочери нынешней жены Алибасова Лидии Федосеевой-Шукшиной.

Ни Алибасов-младший, ни Ольга Шукшина в законность брака своих родителей не верят. Ольга считает его фикцией, а Алибасов-младший настаивает на разводе, если брак всё-таки официально заключён.

По словам Бари Алибасова-младшего, Лидия Федосеева-Шукшина упрашивала его отца забрать её квартиру в Новой Москве. Актриса якобы боялась, что за жильё её убьёт в прямом смысле слова собственная дочь Ольга, писал NEWS.ru.