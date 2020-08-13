Федосеева-Шукшина через суд потребовала от Алибасова вернуть ей квартиру

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина подала иск к мужу Бари Алибасову и его помощнику Сергею Моцарю. Она требует признать недействительной сделку по дарению своему супругу квартиры в Новой Москве стоимостью 10 млн рублей.
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По словам Федосеевой-Шукшиной, в момент совершения сделки она находилась в состоянии, препятствующем критическому восприятию реальности из-за последствий болезни. Позднее Алибасов передарил квартиру своему помощнику. В настоящее время на жильё наложен обеспечительный арест.
Ранее сообщалось, что Алибасов-младший поместил отца в психбольницу для того, чтобы уберечь его от друзей, которые спаивают музыканта и задумали его убийство ради квартиры «по заданию» Ольги Шукшиной — дочери нынешней жены Алибасова Лидии Федосеевой-Шукшиной.
Ни Алибасов-младший, ни Ольга Шукшина в законность брака своих родителей не верят. Ольга считает его фикцией, а Алибасов-младший настаивает на разводе, если брак всё-таки официально заключён.
По словам Бари Алибасова-младшего, Лидия Федосеева-Шукшина упрашивала его отца забрать её квартиру в Новой Москве. Актриса якобы боялась, что за жильё её убьёт в прямом смысле слова собственная дочь Ольга, писал NEWS.ru.
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