Алибасов рассказал, как Федосеева-Шукшина просила спасти её от дочери

https://static.news.ru/photo/a033cc48-c560-11ea-b5ab-fa163e074e61_660.jpg Бари Алибасов Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Бари Алибасов-младший рассказал, как Лидия Федосеева-Шукшина упрашивала его отца забрать её квартиру в Новой Москве. Актриса якобы боялась, что за жильё её убьёт в прямом смысле слова собственная дочь Ольга.

Ольгу Шукшину Алибасов-младший назвал организатором, «главарём банды», готовившей покушение на убийство его отца из-за квартиры стоимостью 62 млн рублей. «Разоблачение» дочери артистки произошло в эфире «Пусть говорят» на Первом канале .

Алибасов-младший обвинил Ольгу в том, что на готова на всё ради денег — и даже на убийство собственной матери.

Я сам слышал собственными ушами, как Лидия Федосеева-Шукшина умоляла папу переписать на себя её квартиру, потому что боялась, что Ольга лишит её жизни! Что уж говорить о жизни чужого отца за 62 миллиона рублей! — в запале кричал сын продюсера.

Очередная история с Бари Алибасовым уже не впечатлила никого из приглашённых гостей и экспертов программы. Многие даже вспомнили известную притчу о мальчике и волках, говоря о том, что с Алибасовым — прекрасным актёром — не поймёшь, где правда, а где вымысел ради того, чтобы в очередной раз привлечь к себе внимание. Мало того, и Федосеева-Шукшина считает произошедшее спектаклем, как сообщил ведущий программы.

Алибасов-младший обвинил друзей и коллег отца в том, что они спаивают его звёздного родителя, стремясь таким способом отнять у него дорогие апартаменты. Ольге Шукшиной в отместку за якобы содеянное он тоже пообещал забрать у неё всё, что сможет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале произошла драка между сыном продюсера группы «На-На» и экс-солистом Валерием Юриным. Так, в рамках программы Бари-младший обвинил бывшего директора коллектива Андрея Назарова, Валерия Юрина, а также Ольгу Шукшину (дочь Федосеевой-Шукшиной) в покушении на жизнь своего отца.