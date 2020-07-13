Сын Бари Алибасова затеял драку в эфире «Пусть говорят»

https://static.news.ru/photo/a79ddb0c-c535-11ea-a2fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/barialibasovjr

В эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале произошла драка между сыном продюсера группы «На-На» и экс-солистом Валерием Юриным.

Так, в рамках программы Бари-младший обвинил бывшего директора коллектива Андрея Назарова, Валерия Юрина, а также Ольгу Шукшину (дочь Федосеевой-Шукшиной) в покушении на жизнь своего отца. По словам сына, его отца намеренно спаивали, отчего у шоумена сильно пострадала психика. Представитель семьи Алибасовых подал против них заявление в правоохранительные органы.

Три недели я собирал доказательства, улики, собирал видеозаписи, аудиозаписи. Теперь количество улик позволяет мне возбудить против этой троицы уголовное дело, — заявил Алибасов-младший, слова которого приводит StarHit.

В частности, Назаров якобы украл ценные документы из кабинета отца. После того, как в телестудии появился Валерий Юрин, Алибасов-младший набросился на него с кулаками. В частности, сын шоумена обвиняет Юрина в том, что тот на протяжении многих лет ненавидел его отца. По словам экс-солиста группы «На-На», он действительно конфликтовал с продюсером группы, однако полтора года назад они помирились и начали общаться.

Он мне нужен живым и здоровым, — подытожил Валерий Юрин.

Ранее Алибасов-младший записал видеообращение, в котором объяснил внезапное исчезновение своего отца летом. По словам мужчины, легенду российского шоу-бизнеса хотели убить. Обследование подтвердило верность его предположений. Алибасова поместили в психиатрическую лечебницу.

Пиар-директор Алибасовых Вадим Горжанкин сообщил, что психиатры уже диагностировали у 73-летнего создателя группы «На-На» «корсиковский психоз» (нарушение работы коры головного мозга на почве отравления некачественным алкоголем). Месяц назад Алибасов-старший поступил в реанимацию с анемией, лейкопенией, тромбоцитопенией и печёночной недостаточностью. Врачи тогда предположили, что он отравился тормозной жидкостью.

Вся эта история разворачивается на фоне скандала между семьями Алибасова и его возлюбленной Лидии Федосеевой-Шукшиной из-за недвижимости. Федосеева-Шукшина подарила Алибасову свою квартиру. После этого продюсер продал её своему директору Сергею Моцарю. Позднее сотрудник создателя группы «На-На» рассказал, зачем продюсеру понадобилось продавать ему квартиру. По его словам, так супруги прятали недвижимость от своих детей — сына Алибасова Бари и дочери Шукшиной Ольги.

Изначально квартира в Новой Москве была подарена Федосеевой-Шукшиной своему супругу, но с условием, что после её смерти недвижимость снова вернётся в семью. По слухам, жильё даже предназначалось детям дочери артистки Марии — Фоме и Фоке, но директор Алибасова напрочь отмёл их. По словам Моцаря, о передаче двойняшкам бабушкиной квартиры и речи не было, так как она боялась, что жильё у мальчиков «отберёт отец».

Ранее NEWS.ru писал, что недавно Лидия Николаевна получила новый паспорт, где не оказалось штампа о браке с Алибасовым. Актриса сама заявила, что её ничто не связывает со скандально известным продюсером.