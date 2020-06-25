Бари Алибасова госпитализировали в психиатрическую больницу

https://static.news.ru/photo/18e18bac-b798-11ea-ad3a-fa163e074e61_660.jpg Бари Алибасов Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Продюсера и создателя группы «На-На» Бари Алибасова 26 июня забрали в психиатрическую лечебницу. Журналистам об этом сообщил информированный источник.

Отмечается, что в психиатрическую больницу легенду российского шоу-бизнеса забрали из обычной московской клиники. Он проходил там лечение, однако состояние продюсера ухудшилось. В больницу другого профиля Алибасова отправили после проведения медицинского осмотра.

У Бари Каримовича — нестабильное состояние на фоне принимаемых препаратов. Медики его осмотрели и решили отправить к психиатрам, — передаёт Telegram-канал Mash.

В 2019 году Алибасов попал в реанимацию НИИ им. Склифосовского. Его представители сообщили, что он выпил средство для прочистки труб, перепутав его с соком. У продюсера диагностировали сильные ожоги пищеварительной системы, неделю он провёл в коме.

Алибасов оценил ущерб, причинённый его здоровью, в 85 млн рублей, а моральный вред — в 15 млн рублей. Сын продюсера Бари-младший отнёсся к происшествию профессионально — как к очередной пиар-кампании. В итоге, по словам его отца, мужчина обогатился на 20 млн рублей.

Как ранее передавал NEWS.ru, пиар-директор Бари Алибасова заявил о пропаже продюсера накануне дня рождения. 6 июня музыканту исполнилось 73 года, однако отмечать эту дату он стал, по всей видимости, вдали от близких. Всё дело в том, что Алибасов с 4 июня ни разу не выходил на связь. Предположительно, его мог увезти в неизвестном направлении Бари-младший.

Позднее адвокат Сергей Жорин заявил, что продюсер просто захотел побыть один в свой праздник, а не отвечать на беспрерывные звонки.