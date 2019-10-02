Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Популярная телеведущая Анастасия Ивлеева призналась, что её свадьба с певцом Алексеем Узенюком, более известным как Элджей, была скучной и простой, потому что они не планировали пышного торжества.

Она рассказала, что возлюбленный сделал ей предложение в день её рождения, немного «испортив» праздник, так как теперь придётся отмечать несколько событий в один день. Никто не планировал, всё получилось спонтанно......