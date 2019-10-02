Популярный советский и российский актёр Михаил Боярский имеет серьёзные проблемы со здоровьем. Из-за резкого ухудшения самочувствия артист, вероятно, и попал в скандальную ситуацию, припарковавшись в неположенном месте в центре Санкт-Петербурга.
Об этом телеканалу
Он покупал лекарство, даже не смог стоять, сидел, у него тряслись руки. Он купил сердечные препараты, препарат, понижающий пульс, и свое постоянное лекарство, — сказала работница аптеки, говоря об инциденте.
Она предположила, что Боярский остановился в запрещённом месте, чтобы экстренно принять лекарства.
Ранее News.ru писал о том, что Михаил Боярский в центре Санкт-Петербурга припарковал свой внедорожник на встречной полосе, после чего отправился по своим делам. ГИБДД инициировала проверку по данному факту на основании фото и видео, которые попали в Сеть.
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