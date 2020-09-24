Фадеев заявил о смерти российского телевидения

https://static.news.ru/photo/7e868bf8-fe86-11ea-b011-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Музыкальный продюсер Максим Фадеев заявил, что телевидение в России изжило себя. По его словам, люди там «пилят свои последние возможности».

Проблема отрасли в том, что люди хотят зарабатывать, а государство даёт «маленькие копиюшки».

Это просто симуляция, конечно. Нет телевидения, — заявил Фадеев в интервью YouTube-каналу Metametrica.

По мнению шоумена, телевизионный формат вещания исчез ещё лет восемь назад. При этом новым телевидением, по его мнению, стал YouTube, в котором «можно посмотреть всё, что угодно, а не то, что тебе рекомендует какой-то там редактор».

Продюсер также посетовал на обилие политических программ и жестокости на телеэкране.

Ранее, как сообщал NEWS.ru, телеведущий Владимир Познер заявил, что ушедший в блогосферу работник СМИ перестаёт быть журналистом. Созданный им интернет-канал может стать сверхуспешным, однако «там не информация, там точка зрения».