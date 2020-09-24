Фадеев заявил о смерти российского телевидения

Музыкальный продюсер Максим Фадеев заявил, что телевидение в России изжило себя. По его словам, люди там «пилят свои последние возможности».
Проблема отрасли в том, что люди хотят зарабатывать, а государство даёт «маленькие копиюшки».
Это просто симуляция, конечно. Нет телевидения, — заявил Фадеев в интервью YouTube-каналу Metametrica.
По мнению шоумена, телевизионный формат вещания исчез ещё лет восемь назад. При этом новым телевидением, по его мнению, стал YouTube, в котором «можно посмотреть всё, что угодно, а не то, что тебе рекомендует какой-то там редактор».
Продюсер также посетовал на обилие политических программ и жестокости на телеэкране.
Ранее, как сообщал NEWS.ru, телеведущий Владимир Познер заявил, что ушедший в блогосферу работник СМИ перестаёт быть журналистом. Созданный им интернет-канал может стать сверхуспешным, однако «там не информация, там точка зрения».
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