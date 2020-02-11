https://static.news.ru/photo/9db75528-4c90-11ea-93f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Актриса Эвелина Блёданс возмутилась заявлением блогера Дианы Закутней, пожелавшей смерти ребёнку-инвалиду в аквапарке Нефтеюганска. Певица, которая сама воспитывает мальчика с синдромом Дауна, заявила, что хотела «придушить» её сразу после того, как увидела скандальное видео.

Речь идёт о ролике, размещённом в Сети 30 января. На видео 27-летняя блогер желает смерти ребёнку, который якобы мешает ей своим плачем.

Вы поступили как последнее ничтожество. Это Вам с рук не сойдёт. Надеюсь, что прокуратура доведёт это дело до конца, — заявила Блёданс в эфире программы «Пусть говорят» на «Первом канале».

В студию программы актриса пришла с чёрным пакетом в руках, который она подарила Закутней со словами «Вы мусор — будьте в нём». Блогер в ответ пояснила, что имеет право открыто высказывать своё мнение и не собирается приносить извинения матери мальчика.

Как писал NEWS.ru, Блёданс решилась на вторую беременность в 43 года. Мальчик родился с синдромом Дауна. Эвелине и её тогдашнему мужу предлагали отказаться от малыша прямо в роддоме, от чего она категорично отказалась.